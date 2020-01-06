Глава отдела Роскосмоса и его брат найдены мертвыми в Подмосковье

06.01.2020, 14:37, Новости дня

Начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его старший брат Иван найдены мертвыми в Подмосковье.

Как информирует РЕН ТВ, трагедия произошла в поселке Биокомбинат под Щелково. На месте происшествия найдено ружье.

В свою очередь телеграмм-канал 112 сообщает, что тела мужчин обнаружила их мать.

По предварительным данным, братья повздорили и младший  застрелил старшего (сотрудника госкорпорации) из ружья «Бекас 12М», после покончил жизнь самоубийством. В настоящее время следователи выясняют мотивы произошедшего.



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Последнее: Начальник отдела Роскосмоса Сергей Хайкин и его старший брат Иван найдены мертвыми в Подмосковье. Как информирует РЕН ТВ, трагедия произошла в поселке Биокомбинат под Щелково. На месте происшествия найдено ружье. В свою очередь телеграмм-канал 112 сообщает, что тела мужчин обнаружила их мать. По предварительным данным, братья повздорили и младший  застрелил старшего (сотрудника госкорпорации) из ружья […]

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