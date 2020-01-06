Мнение: Современный Сталин, успешность индустриализации и строительство частного дома в СССР

1. Учёные считают, что предел человеческой жизни — 120 лет. Однако про жителей Кавказа ходят легенды, что они, бывает, доживают и до 150. Представим себе следующий мысленный эксперимент. Товарищ Сталин вовсе не умер, а отправился инкогнито поправлять здоровье в тайный бункер в глубине заснеженных гор. И вот, спустя 70 лет он возвращается, и счастливые фанаты толпой вносят его в Кремль. Что будет делать современный Сталин во главе страны? Коллега monetam приводит любопытную версию Александра Баунова на этот счёт:

https://monetam.livejournal.com/1228185.html

Чего не понимает простой человек про репрессии, когда хвалит Сталина? Простому человеку кажется, что Сталин — это тот, кто сейчас расстрелял бы и сослал Медведева, Набиуллину, Чубайса, Сечина, вице-премьера по социалке Голикову, министра здравоохранения Скворцову, министра экономики Орешкина, главу московского Диптранса Ликсутова, мэра Собянина, главу пенсионного фонда Дроздова (этого по имени не знают, но все равно заслужил), Кудрина не поймёшь за что, но явно не свой, Миллера за газ – да мало ли: на кого народ укажет, того и расстрелял бы.

В действительности Сталин – это тот, кто расстрелял бы сейчас, как это делал и тогда, тех, кто не доволен Медведевым, Ликсутовым, Скворцовой и Дроздовым. Тех, кто что-то там бухтит про них и ропщет, рассказывает анекдоты и выражает неудовольствие, необязательно публично, как каждый сейчас, кому охота, а так, среди своих, в курилке, тех, кто что-то там вякает, что раньше было лучше, или сейчас могло бы быть лучше. Вот этих он расстрелял бы и сослал в первую очередь. А министра Голикову мог бы и наградить высшей наградой. И попробовал бы кто не стоять, не радоваться, не аплодировать на собраниях, на которые оставили после работы, чтобы прочитать и обсудить новость о награждении. И посмел бы кто-то не выразить по поводу награждения восторга.

А ещё Сталин — это тот, кто сейчас расстрелял бы или сослал тех, кто народу не противен и даже мил — министра Шойгу или министра Лаврова, бывшего мэра Ройзмана и старого большевика Зюганова, писателя Прилепина, чемпиона Плющенко и прикольного Жириновского. И не просто бы расстрелял. А приказал бы, чтобы народ собрался после работы в цехах и конторах, на улицах и площадях, и требовал бы им смерти. А тот, кто не пошёл бы, или недостаточно громко требовал, того бы тоже расстрелял или сослал, как подельника. А что делать с главой пенсионного фонда, решал бы без помощи народа. Возможно, вместо расстрелянного Шойгу сделал бы министром обороны и собрал бы людей в цехах и на площадях для одобрения. И посмел бы кто одобрять недостаточно бурно.

Пожалуй, исторические документы подтверждают такое суждение о методах управления Иосифа Виссарионовича. Вот, к примеру, приговор от 1949 года — двум студентам-медикам, героям войны, дали по 10 лет лагерей за анекдоты про Карла Маркса, клевету на положение рабочих в СССР и восхваление жизни в США:

https://ussr-history.livejournal.com/1138.html

К тем, кто совершал ошибки, занимая при этом отвественные должности, относились тогда мягче. Ценным кадрам многое прощалось. Пример — Юрий Маскарёв, который в 1940 году, будучи ещё директором танкового завода, попался на «массовом разбазаривании остродефицитных материалов», «премировании, не связанных с заводом лиц» и прочих шалостях. В 1950 году Сталин назначил товарища Маскарёва министром транспортного машиностроения СССР.

2. Профессор Андрей Маркевич приводит следующую статистику средних темпов экономического роста в России и СССР:

https://theoryandpractice.ru/posts/17652-pri-staline-takogo-ne-bylo-pochemu-uspeshnost-planovoy-ekonomiki-i-znachenie-industrializatsii—mif

Быстрый рост в периоды после Гражданской и Великой Отечественной войн носил восстановительный характер, поэтому сами по себе они мало что говорит качестве экономической политики в то время. Сравнительно низкий дореволюционный рост, связан, по-видимому, с огромным естественным приростом населения (подчеркну, что речь идёт о подушевом показателе). Более сильный провал в 1990-е, чем в 1940-46 годах, также объясняется демографией – население во время войны серьёзно сократилось.

Сильнее всего выбивается из наших обычных представлений цифра роста в 3,8% в 1930-е годы – ведь это было время подъёма промышленности, так называемая сталинская индустриализация. Проблема в том, что в этот же период произошла коллективизация, которая привела к обвалу сельского хозяйства и голоду. Также был свёрнут НЭП, репрессии коснулись множества мелких предпринимателей, из-за чего серьёзно пострадали сфера услуг и производство товаров широкого потребления. Строительство жилья в то же самое время росло медленно, что привело к печально известному квартирному вопросу. Тяжёлая и военная промышленность быстро росли, однако народ жил небогато и питался впроголодь.

Кто-то скажет, что это было необходимо для подготовке к войне, на которую надо было бросить все имеющиеся силы. Пусть так. Однако сталинская модель экономики, с колоссальными отраслевыми перекосами и жёстким доминированием военного сектора, действовала в смягчённом виде почти до самого конца существования СССР. Вот что пишет об этом профессор Маркевич:

Согласно международным данным по 103 странам за период с 1950 по 1989 год и учитывая затраты СССР, темпы роста были примерно на 2% ниже, чем они могли бы быть в других условиях. Об этом пишут Уильям Истерли и Стэнли Фишер в статье «Советский экономический упадок» (1995). 2% — это очень много, вполовину меньше того, что могло бы быть при тех же затратах. Авторы работы также показывают, что неэффективность использования ресурсов нарастала со временем.

Также по ссылке утверждается, что репрессии были чисто политическим феноменом и развитию экономики только мешали, а плановая система до войны толком не работала (не было возможности эффективного расчёта планов и распределения ресурсов для граждан) — скорее это была командная экономика, в рамках которой ресурсы направлялись на ограниченный круг важнейших задач.

Можно спорить, были ли возможности у страны пойти иным путём в начале или в середине XX века. Однако совершенно ясно одно: опыт экономического управления товарища Сталина практически бесполезен с точки зрения сегодняшнего мирного времени. Задачу обогащения граждан, существенного подъёма их уровня жизни, эффективного распределения общественных благ при Сталине не решили. Были определённые успехи в образовании и здравоохранении, — продолжение начатых при царе программ, — однако во всём, что касалось материального потребления и сферы услуг, ситуация оставалась плачевной, мы сильно отставали от капиталистических стран.

3. Любопытная история про строительство дома в СССР. Если коротко — мужчина с хорошим доходом, примерно в 53 тысячи советских рублей за 10 лет, не считая заработка супруги, построил себе совершенно невероятный по тем временам дом площадью в 200 квадратных метров:

https://yacc11.livejournal.com/19164.html

Комментаторы наотрез отказываются верить, что в СССР можно было легально, не воруя, купить упомянутые в статье стройматериалы, и что можно было без блата и взяток узаконить проект дома такой площади. Цитирую один из типичных скептических комментариев:

https://yacc11.livejournal.com/19164.html?thread=187612#t187612

Мои родители начали строить дом в 1954 году. Землю выделили 6 соток, но по факту 20. Пришлось воевать с соседями лет 20, ибо там были их огороды, незаконно, так как земля принадлежала нам, как земля под благоустройство.

Кирпичи купить было не реально, но давали в районе Комендантского аэродрома в Петербурге здания под разборку, и там можно было разобрать старинные здания на кирпичи и привести их на место стройки. В строительном отделе исполкома было всего два проекта, по которым можно было строить дом и обременения. Не выше, не шире, цветовая гамма. Дом строили с 1954 по 1959 год, а достраивали и благоустраивали до середины 1980. В середине нулевых уже перестраивал я.

По проекту сортир был на улице, вода из колодца. Вариантов с внутренним сортиром не было в те годы даже в проектах. Пришлось пристраивать к дому и котельную, и санузел. Дом содержать дороже, чем три квартиры, что тогда, что сейчас.

Никаких двух этажей. Второй этаж — это мансарда, и только без отопления. Электричества — 5 КВт на строение. При Хрущёве все проверяли до последнего гвоздя, и на всё должны быть чеки с магазина в Шувалово, где было что-то типа стройбазы. Если у кого находили левак, дом шёл под снос. В поселке снесли больше десяти домов у тех, кто что-то украл у государства, а это было видно. Потому то, что в статье про дом, это из области фантастики.

Лично я не буду так категоричен — СССР был большим, в разных его местах, в разные периоды порядки сильно отличались. Я вполне могу допустить, что в Грузинской ССР, например, и со стройматериалами было полегче, и к архитектуре домов так сильно не придирались. Вместе с тем подавляющее большинство дач в СССР было, конечно, чем-то типа тюремных шахмат из хлебного мякиша — строениями, созданными от безысходности из тех подручных материалов, которые были в распоряжении у советских граждан. Сейчас, когда дефицита кирпичей и досок нет, грустно вспоминать о временах, когда в маленький дачный домик приходилось вкладывать иногда по 10 сезонов изнурительного ручного труда.

Дом Сидоровых, например, показался бы в 1970-х настоящим дворцом, в таких домах жили представители номенклатурной элиты и академики. Сейчас такой дом вполне доступен большей части целеустремлённых российских семей:

https://olegmakarenko.ru/tag/Сага о Сидоровых

Источник: Место для дискуссий

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