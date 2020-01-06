Хватит сравнивать поездку Зеленского с Мальдивами. В странах Персидского залива личные контакты имеют решающее значение

06.01.2020, 14:30, Новости дня

Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих «согреваний» хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара.

Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского, я летал не рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.

Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение, и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия.

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих «согреваний» хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара. Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, […]

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