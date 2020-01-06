Хватит сравнивать поездку Зеленского с Мальдивами. В странах Персидского залива личные контакты имеют решающее значение

Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих «согреваний» хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара.
Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, которые дали работу многим тысячам моих сограждан. И, кстати, в отличие от Зеленского, я летал не рейсовым самолетом за свой счет, а ездил президентским бортом.
Хватит придираться и сравнивать с Мальдивами. В этих странах личные поездки и контакты имеют решающее значение, и очень надеюсь, что Украина увидит такую же пользу, как в свое время увидела Грузия.
Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Как я понимаю Зеленского – будучи президентом, я тоже любил летать в страны [Персидского] залива и не скрою, мне нравилось греться на солнышке. Но в результате этих «согреваний» хорошо нагрела руки экономика моей страны, так как после этого мы получили более $400 млн инвестиций из Эмиратов и Катара. Эти инвестиции строили аэропорты, порты и десятки отелей, […]
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