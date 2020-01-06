Компания Dell представила ПО для копирования дисплея iPhone на ноутбук

Разработчики Dell создали новое ПО для копирования информации с дисплея iPhone на ряд ноутбуков. О разработке компании сообщило издание Bloomberg.
Приложение может функционировать с аппаратами Inspiron, XPS, а также Alienware и Vostro. Презентовать ПО для iOS-смартфонов корпорация планирует в скором времени. В прошлом году компания представила функцию Mobile Connect, которая позволяет отправлять снимок с экранов гаджетов, работающих на базе ОС Andorid, на переносные компьютеры компании бренда. После установки приложения владельцы iPhone смогут перемещать данные, в том числе изображения и ролики, с телефона на ноутбуки Dell.
На данный момент юзеры могут применять Mobile Connect для принятия оповещений и сообщений. Представители компании надеются, что дополнение поспособствует продажам новых устройств.
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