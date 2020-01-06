Эксперты составили ТОП-10 самых популярных автомобилей с АКПП в России

Автомобили с автоматической коробкой передач неизменно пользуются спросом у покупателей. Эксперты рынка транспортных средств составили ТОП-10 самых популярных в РФ машин с таким типом трансмиссии.

Всего за 11 месяцев минувшего, 2019 года в стране на первичном рынке было реализовано почти 869 тысяч машин, что на 2% больше значений 2018 года за аналогичный период. В это число входят самые разные типы автомобилей, как с автоматической КП, так и роботизированные, и вариаторы. Среди трансмиссий-автоматов наибольшей популярностью пользуются модели Rio от южнокорейской компании KIA, ее приобрели в отчетном периоде около 64,5 тысячи раз.

Значительно меньше было приобретено гражданами РФ автомобилей Creta еще одного производителя из Южной Кореи, корпорации Hyundai, здесь число релизов достигло порядка 48 тысяч машин. При этом обе модели в 2019 году увеличили статистику релизов соответственно на 7 и 5%. Бронзу в рейтинге получила также компания Hyundai, однако ее Solaris, проданный в количестве почти 40 тысяч экземпляров в 2018 году, был популярнее на 4%.

Далее в списке наиболее востребованных машин с «автоматом» КПП числятся с результатом в 32,2 тысячи проданных единиц модель Polo от немецкой Volkswagen, и Camry от японской Toyota (30,6 тысячи моделей). При этом, если последняя прибавила к статистике продаж только 3%, то VW подняли релизы на 37%. Шестое место получила также Volkswagen, ее Tiguan купили более 29 тысяч россиян, в этом случае прирост показал 4%. На столько же больше появилось в гаражах россиян моделей Sportage корейской KIA , около 26,5 тысячи штук.

Далее в списке наиболее покупаемых в стране Optima концерна KIA, RAV4 от Toyota, и внедорожник Outlander от японской Mitsubishi. Их показатели продаж равны соответственно 23,3, 23,1, и почти 22 тысячам единиц. При этом наибольший рост релизов наблюдается у Optima, ее пожелали поставить в свой гараж на 23% больше граждан, чем в 2018 году. Что же до машин, занявших последние строчки, то их популярность упала соответственно на 7 и 1%. Это соответствует тенденции сокращения количества проданных машин с автоматической трансмиссией на мировых рынках.

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