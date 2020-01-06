Комментатор «Матч ТВ» обозвал перепутавших финалы МЧМ по хоккею болельщиков

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Поленов нецензурно отозвался о болельщиках, перепутавших финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года с финальным матчем 2020 года.

Поленов жестко отреагировал на претензии к телеканалу от болельщиков и опубликовал соответствующий пост в Twitter, но позже удалил публикацию.

«*** (слово, означающее невысокие умственные способности человека. – прим. ВЗГЛЯД), кто повелся. Не отличаете 2011-й от 2020-го? Серьезно? Ну, тогда какая разница, как сыграли», – написал Поленов, передает Чемпионат.com.

Напомним, в воскресенье российская сборная проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Россияне стали серебряными призерами ЧМ.

Между тем, многие российские телезрители по ошибке посмотрели повтор финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года, транслировавшийся на «Матч ТВ», и начали поздравлять проигравших хоккеистов с победой.

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