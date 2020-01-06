Медики: Тунец помогает снизить уровень холестерина

Многие знают о пользе морских продуктов, но только один из них помогает снизить уровень холестерина. Как утверждают медики, в тунце присутствуют незаменимые аминокислоты.

Мясо из-за необычного состава весьма быстро приготовить. Кроме этого, оно хорошо усваивается, что позволяет медикам рекомендовать блюда из тунца даже на ужин. Этот вид рыбы имеет приятный вкус, отличающий ее от других морепродуктов и делающий похожей на мясо. Если ребенок не любит сам продукт, можно накормить его салатом из него. По словам диетологов, тунец обладает уникальным составом витаминов группы В, а также D, E, K и Омега-3-кислотами, повышающими иммунитет.

Для поддержания работы головного мозга, здоровья зубов и костной системы организм требует все присутствующие в тунце микроэлементы. Речь идет о фосфоре, меди, калии, броме, магнии и йоде. Согласно результатам последних экспериментов, эта рыба является одним из самых эффективных природных помощников для восполнения железодефицитной анемии и пониженного гемоглобина.

Кроме этого, входящие в состав морепродукта вещества снижают уровень холестерина и предотвращают засорение артерий, что важно для жителей больших городов. Тем не менее, злоупотреблять рыбой не стоит, достаточно есть ее 2-3 раза в неделю.

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Последнее: Многие знают о пользе морских продуктов, но только один из них помогает снизить уровень холестерина. Как утверждают медики, в тунце присутствуют незаменимые аминокислоты. Мясо из-за необычного состава весьма быстро приготовить. Кроме этого, оно хорошо усваивается, что позволяет медикам рекомендовать блюда из тунца даже на ужин. Этот вид рыбы имеет приятный вкус, отличающий ее от других […]