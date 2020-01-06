Питт, ДиКаприо, Тарантино, Йоханссон, Энистон, Терон, Буллок, Лопес, Хэнкс. В Лос-Анджелесе раздали премию «Золотой глобус». Фоторепортаж

фотогалерея
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Фото: EPA
Брэд Питт
Фото: EPA
Оливия Колман
Фото: EPA
Квентин Тарантино
Фото: EPA
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо
Фото: EPA
Шарлиз Терон и Том Хэнкс
Фото: EPA
Шарлиз Терон и Дженнифер Энистон
Фото: EPA
Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун
Фото: EPA
Колин Джост, Тайка Вайтити, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон
Фото: EPA
Берни Топин и Элтон Джон
Фото: EPA
Тэрон Эджертон
Фото: EPA
Сандра Буллок
Фото: EPA
Том Хэнкс
Фото: EPA
Брайан Кокс
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: фотогалерея (1 из 13) развернуть на весь экран Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Оливия Колман Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Шарлиз Терон и Том Хэнкс Фото: EPA Шарлиз Терон и Дженнифер Энистон Фото: EPA Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун Фото: EPA Колин Джост, […]
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