Питт, ДиКаприо, Тарантино, Йоханссон, Энистон, Терон, Буллок, Лопес, Хэнкс. В Лос-Анджелесе раздали премию «Золотой глобус». Фоторепортаж

06.01.2020, 14:18, Новости дня

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Фото: EPA

Брэд Питт


Фото: EPA

Оливия Колман


Фото: EPA

Квентин Тарантино


Фото: EPA

Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо


Фото: EPA

Шарлиз Терон и Том Хэнкс


Фото: EPA

Шарлиз Терон и Дженнифер Энистон


Фото: EPA

Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун


Фото: EPA

Колин Джост, Тайка Вайтити, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон


Фото: EPA

Берни Топин и Элтон Джон


Фото: EPA

Тэрон Эджертон


Фото: EPA

Сандра Буллок


Фото: EPA

Том Хэнкс


Фото: EPA

Брайан Кокс

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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