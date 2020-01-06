Экс-премьер Миланович победил на президентских выборах в Хорватии

06.01.2020, 14:18, Новости дня

Бывший премьер Хорватии Зоран Миланович одержал победу на прошедших 5 января президентских выборах, сообщили в избиркоме страны.

Согласно результатам подсчета 100% голосов во втором туре выборов, представляющий оппозиционную партию социал-демократов Миланович набрал  1 млн 34 тыс. голосов, действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович набрала 929 тыс. голосов.  Она представляет правоцентристскую партию Хорватское демократическое содружество.

Грабар-Китарович победила в хорватских президентских выборах 2015 года. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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