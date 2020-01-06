Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Цуренко вылетела за пределы первой сотни

06.01.2020, 14:18, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток планеты в обновленном рейтинге WTA, другая украинка, Леся Цуренко, вылетела за пределы первой сотни, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место. Украинка обошла Бьянку Андрееску из Канады.

В первой сотне рейтинга находятся еще две украинские спортсменки: Даяна Ястремская осталась на 22-м месте, а Катерина Козлова поднялась на две строчки и занимает 89-ю позицию.

Цуренко опустилась в рейтинге на 46 мест и занимает 119-ю строчку. Это худшая позиция украинки с 2011 года.

6 января Свитолина начала новый сезон с поражения американке Даниэле Коллинз в первом круге турнира WTA.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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