Свитолина вернулась в топ-5 рейтинга WTA, Цуренко вылетела за пределы первой сотни

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в пятерку лучших теннисисток планеты в обновленном рейтинге WTA, другая украинка, Леся Цуренко, вылетела за пределы первой сотни, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).
Свитолина поднялась на одну строчку и теперь занимает пятое место. Украинка обошла Бьянку Андрееску из Канады.
В первой сотне рейтинга находятся еще две украинские спортсменки: Даяна Ястремская осталась на 22-м месте, а Катерина Козлова поднялась на две строчки и занимает 89-ю позицию.
Цуренко опустилась в рейтинге на 46 мест и занимает 119-ю строчку. Это худшая позиция украинки с 2011 года.
6 января Свитолина начала новый сезон с поражения американке Даниэле Коллинз в первом круге турнира WTA.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: фотогалерея (1 из 13) развернуть на весь экран Фото: EPA Брэд Питт Фото: EPA Оливия Колман Фото: EPA Квентин Тарантино Фото: EPA Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо Фото: EPA Шарлиз Терон и Том Хэнкс Фото: EPA Шарлиз Терон и Дженнифер Энистон Фото: EPA Дженнифер Лопес и Риз Уизерспун Фото: EPA Колин Джост, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинского эксперта навсегда выгнали с российского ток-шоу / 29 ноября
- Лимитированный спорткар Aston Martin DBS Superleggera готовится к премьере / 25 ноября
- Британия и США назвали ущерб от якобы российской хакерской группы Evil Group / 5 декабря
- Итальянцы предложили измерять уровень стресса с помощью смартфона / 26 ноября
- В московских поликлиниках собрались создать «исцеляющую среду» / 16 декабря
- Большинству россиян предсказали увеличение зарплат / 5 января
- Билан раскрыл обстоятельства «пьяного» выступления в Самаре / 14 декабря
- Администрация президента раскритиковала законопроект о поддержке российского вина — «Ведомости» / 2 декабря