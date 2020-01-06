Мнение: САТАНОВСКИЙ: «КТО ЭСТОНСКОГО СПИКЕРА ЗА ЯЗЫК ТЯНУЛ?»

Спикер эстонского парламента, имя которого вряд ли останется в истории человечества за малостью занимаемой им должности и неразличимостью на исторических горизонтах его собственной фигуры

, в очередной раз напомнил о Тартусском договоре 1920 года, в соответствии с которым Эстония в разгар Гражданской войны отчекрыжила у РСФСР в свою пользу часть российской территории, каковую спикер хотел бы из России изьять, ссылаясь на то, что помянутому договору 2 февраля будет ровно 100 лет и он «в реестре ООН».

Спикера послали, напомнив ему, что с 1940 года волнующий его воображение договор — суть, часть истории. А по результатам войны и вовсе пустое место.- пишет АРМАГЕДДОНЫЧ

С другой стороны, волнуется же человек. Нехорошо. Засим, успокоим его, вспомнив, что всего через год исполняется 300 лет куда более серьёзному договору, Ништадскому, по результатам которого Россия получила Эстляндию и Лифляндию, то есть ВСЮ нынешнюю Эстонию с соседними территориями, по итогам Северной войны. Причём НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА. И приплатила за это побеждённой Швеции 2 млн. ефимков. То есть 56 тонн серебра. Или годовой бюджет этой самой Швеции в чеканной монете. Причём выплатила всё до копейки в 1727 году.

Так что согласно международному праву, на которое так уверенно ссылается эстонский спикер, его страны нет, не было и не будет. Хотя деньги с него и его правительства, коль скоро в 1991 Москва им дала такую опцию, как независимость, стребовать можно вполне. И если Швеция готова их вернуть, Россия вряд ли будет отказываться.

Напомним: цена вопроса — один годовой бюджет этой страны. Всего один.

Конкретная цена демократических перемен в Прибалтике, которые Стокгольм так приветствовал и приветствует, что готов с Москвой ссориться не по-детски всякий раз, когда шведам попадает вожжа под хвост. Про территории, возвращаемые Россией Эстонии, можно забыть. Глупости, конечно, говорить спикерам никто не запрещает особенно эстонским. Кто им что может запретить? А вот про деньги и про вечные времена, в рамках которых земли, обозначенные в Ништадтском договоре, вошли в состав России, можно и вспомнить. Международное право, так международное. Чего уж там. Кто спикера за язык тянул?

https://inforuss.info/satanovs…

Источник: Конт

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