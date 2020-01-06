Мнение: Миру кабздец: Иран всех послал и вышел из ядерной сделки

Кто-то может сказать, что этого и следовало ожидать, но США с каждым разом удивляют своей самоуверенностью и чувством безнаказанности за содеянное на Ближнем Востоке.

Вот такая атмосфера сейчас в Иране:

Иранское государственное телевидение сообщило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой.

В Ираке тоже неспокойно, а США несмотря на акт агрессии (ударили ракетой с дрона на территории другого государства) продолжают играть мускулами:

Против Ирака будут введены «очень значительные санкции», если страна предпримет действия, которые покажутся недопустимыми Вашингтону. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп после того, как иракский парламент принял решение о выводе иностранного контингента с территории республики.

Самое главное, что Трамп в свое время был самым ярым критиком различных операций на Ближнем Востоке. В 2011 он критиковал Обаму за события в Ираке и Иране, а так же предрекал, что Обама нападет на Иран чтобы переизбраться на новый срок. Время в очередной раз нам показывает, что те, кто больше всего говорит о «справедливости» и лживости действующих политиков — лишь хотят занять их место.

А пока все критикуют действия США, но никаких санкций в их отношении нет. Например Эрдоган точно дал понять, что думает по поводу убийства иранского генерала:

«Считаю, что нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо командира, который входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны», — заявил президент Турции в интервью CNN Turk

Источник: Теория элит

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кто-то может сказать, что этого и следовало ожидать, но США с каждым разом удивляют своей самоуверенностью и чувством безнаказанности за содеянное на Ближнем Востоке. Вот такая атмосфера сейчас в Иране: Иранское государственное телевидение сообщило, что Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой. В Ираке тоже неспокойно, а США несмотря на акт агрессии […]