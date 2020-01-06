В Киеве на Рождество полиция усилит меры безопасности

На рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности. Об этом 6 января проинформировала пресс-служба полиции Киева.

«Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения рождественских богослужений.

Кроме того, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий.

«Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно, не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении их служебных обязанностей по обеспечению общественной безопасности и порядка», – добавили в пресс-службе.

Спасатели призвали украинцев отказаться от использования петард, салютов и фейерверков на Рождество.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: На рождественские праздники столичная полиция усилит меры безопасности. Об этом 6 января проинформировала пресс-служба полиции Киева. «Работники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения праздничных мероприятий на территории столицы», – отметили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что под особым вниманием правоохранителей будут […]