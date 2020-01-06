Из части в Забайкалье сбежал срочник – он заявил, что его бил офицер, чтобы «показать свое мнимое превосходство»

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части № 54009 в Забайкалье, заявил, что его избивал офицер, сообщили в организации «Комитет-Совет Солдатских Матерей России».
По словам Хакимова, стоящий выше по званию военнослужащий периодически его избивал, чтобы показать превосходство. Хакимов заявил, что не выдержал издевательств и покинул часть 3 января. На попутных автомобилях он добрался до Ачинска, где его встретили представители комитета.
Представители воинской части связались с комитетом. «Мы их ждем. Приедут из части – сядем за стол переговоров, будем разбираться. По закону мы не можем им его не отдавать. Но Артур у нас под контролем. Информация вышла за пределы КПП, и с ним уже ничего не случится. Мы будем ходатайствовать о переводе Артура в другую часть. А там будет внутренняя разборка с человеком, которого Артур назвал. Мы сделаем все, чтобы было возбуждено уголовное дело», – сообщила представитель комитета.
Хакимова призвали из Челябинской области на службу осенью 2019 года и отправили в село Большая Тура Забайкальского края.
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