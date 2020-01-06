Генпрокуратура Узбекистана подтвердила, что в суд отправлено новое дело Гульнары Каримовой

Генеральная прокуратура Узбекистана подтвердила 6 января в своем телеграм-канале, что расследование нового уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента республики Гульнары Каримовой закончено, а само дело направлено в суд.

«Генеральной прокуратурой окончено расследование уголовного дела в отношении Каримовой Г. и других лиц. Они в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах», — говорится в сообщении ведомства.

Никаких подробностей дела прокуратура не раскрыла, но ранее, в августе 2019 года ведомство подтверждало, что в отношении Каримовой заведены дела «по фактам хищения госсредств и заключения сделок вопреки интересам республики».

Подтверждение информации о новом деле и новом суде над Каримовой последовало после того, как швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа и дочь Гульнары Иман рассказали, что еще 16 сентября в Ташкенте над ней начался еще один закрытый судебный процесс. Причем на него, по их словам, на него не допускали адвокатов, нанятых семьей Каримовой.

По словам дочери Каримовой, пятерых адвокатов Каримовой, которых наняла семья, перед началом процесса заставили подписать документ о неразглашении материалов дела. Еще двум, по словам Иман Каримовой, «намекали на потерю лицензии, если они будут слишком активны». Никаких новостей с этого процесса в узбекских СМИ пока не появлялось.

В 2017 году, после смерти Ислама Каримова, его старшую дочь Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документации офшорных компаний.

Дела в Узбекистане на дочь президента были заведены после того, как она стала фигурантом аналогичных уголовных дел о коррупции и отмывании средств в США и нескольких странах Европы. По утверждению следствия, Каримова получила около $1 млрд взяток от телекоммуникационных и других компаний (в основном иностранных: «МТС», «Вымпелком», ING, Telia Sonera) в обмен на гарантированную выдачу лицензий на мобильную связь в Узбекистане. Позже она и ее приближенные вывели эти деньги за рубеж через офшорные компании и купила на них более десятка вилл и других объектов недвижимости в разных регионах мира.

Часть выведенных денег – около $555 млн – была найдена на счетах в Швейцарии. Еще около $200 млн – на счетах в других странах. Сейчас власти Узбекистана пытаются вернуть эти деньги в страну.

После первого приговора Каримова некоторое время жила под домашним арестом, но в марте 2019 года ее отправили в колонию в Ташкентской области, обвинив в «злостном» нарушении условий нахождения под стражей. Сама Каримова и ее дочь утверждали, что условий ареста она не нарушала. Вскоре после этого на нее было заведено второе уголовное дело.

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