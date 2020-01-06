В Крыму заявили о возможном расколе Украины из-за памятника Бандере на границе с Россией

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что установка памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере на границе с Россией может привести к расколу Украины.

«Если мы вспомним слова Зеленского о том, что необходимо объединять страну, а не раскалывать – а мы прекрасно знаем, что на Украине неоднозначное отношение к Бандере. <…> Такой памятник, такой жест установки монумента ведет, наоборот, к расколу Украины», – сказала Гридчина, передает ТАСС.

Она отметила, что установка памятника на границе с Россией так, «чтобы он смотрел на Кремль», инициирована националистами и радикалами. Гридчина уверена, что старшее поколение людей выступает категорически против данной идеи.

Ранее мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе – в 40 километрах от российской границы – памятник Степану Бандере.





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Последнее: Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что установка памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере на границе с Россией может привести к расколу Украины. «Если мы вспомним слова Зеленского о том, что необходимо объединять страну, а не раскалывать – а мы прекрасно знаем, что на Украине неоднозначное отношение к Бандере. […]