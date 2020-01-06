В Крыму заявили о возможном расколе Украины из-за памятника Бандере на границе с Россией

06.01.2020, 14:05, Новости дня

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что установка памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере на границе с Россией может привести к расколу Украины.

«Если мы вспомним слова Зеленского о том, что необходимо объединять страну, а не раскалывать – а мы прекрасно знаем, что на Украине неоднозначное отношение к Бандере. <…> Такой памятник, такой жест установки монумента ведет, наоборот, к расколу Украины», – сказала Гридчина, передает ТАСС.

Она отметила, что установка памятника на границе с Россией так, «чтобы он смотрел на Кремль», инициирована националистами и радикалами. Гридчина уверена, что старшее поколение людей выступает категорически против данной идеи.

Ранее мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе – в 40 километрах от российской границы – памятник Степану Бандере.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что установка памятника лидеру Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степану Бандере на границе с Россией может привести к расколу Украины. «Если мы вспомним слова Зеленского о том, что необходимо объединять страну, а не раскалывать – а мы прекрасно знаем, что на Украине неоднозначное отношение к Бандере. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика