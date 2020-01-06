Леди Гага рассказала о пережитых изнасилованиях

Популярная американская певица Леди Гага рассказала, что была неоднократно изнасилована в 19 лет, что привело к пост-травматическому расстройству.

В интервью телеведущей Опре Уинфри артистка рассказала, что в 19 лет над ней неоднократно надругался знакомый. «Меня неоднократно насиловали, когда мне было 19, и я долго ничего не делала с этой травмой», – рассказала Леди Гага.

По словам певицы, пережитый стресс обернулся для нее посттравматическим расстройством (ПТСР), когда она уже стала известной. В этом тяжелом психическом состоянии артистка находилась несколько лет, пишет The Independent.

Леди Гага также извинилась за свое сотрудничество с музыкантом Ар Келли, которого в 2019 году обвинили в нескольких случаях половых преступлений над женщинами. Артисты работали вместе над песней «Do What U Want» в 2013 году.

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