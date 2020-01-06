Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной 2020 года. О 77-м награждении в Беверли-Хиллз артист пояснил поклонникам в в Instagram-аккаунте.
Прежде всего, Воробьев поблагодарил Netflix и разработанный им проект Space Force за предоставленную возможность «увидеть этот праздник своим глазами». К посту он прикрепил фотоснимок, сделанный на красной дорожке торжественного события. Подписчики узнали, что именно так знаменитость провела свой первый день отдыха в наступившем году. Свой восторг фанаты сумели вложить только в слово «круто» и поздравили Алексея Воробьева с таким значимым событием, как присутствие на вручении наград «Золотого Глобуса».
Поклонницы в очередной раз отметили внешнюю привлекательность актера и музыканта, и им тоже хватило одного слова «красавчик». Тем не менее, строгий костюм Воробьева получил также свою порцию похвал.
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Последнее: Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной 2020 года. О 77-м награждении в Беверли-Хиллз артист пояснил поклонникам в в Instagram-аккаунте. Прежде всего, Воробьев поблагодарил Netflix и разработанный им проект Space Force за предоставленную возможность «увидеть этот праздник своим глазами». К посту он прикрепил фотоснимок, сделанный на красной дорожке торжественного события. Подписчики […]
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