Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной

06.01.2020, 14:04, Разное

Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной 2020 года. О 77-м награждении в Беверли-Хиллз артист пояснил поклонникам в в Instagram-аккаунте.
Прежде всего, Воробьев поблагодарил Netflix и разработанный им проект Space Force за предоставленную возможность «увидеть этот праздник своим глазами». К посту он прикрепил фотоснимок, сделанный на красной дорожке торжественного события. Подписчики узнали, что именно так знаменитость провела свой первый день отдыха в наступившем году. Свой восторг фанаты сумели вложить только в слово «круто» и поздравили Алексея Воробьева с таким значимым событием, как присутствие на вручении наград «Золотого Глобуса».

Поклонницы в очередной раз отметили внешнюю привлекательность актера и музыканта, и им тоже хватило одного слова «красавчик». Тем не менее, строгий костюм Воробьева получил также свою порцию похвал.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной 2020 года. О 77-м награждении в Беверли-Хиллз артист пояснил поклонникам в в Instagram-аккаунте. Прежде всего, Воробьев поблагодарил Netflix и разработанный им проект Space Force за предоставленную возможность «увидеть этот праздник своим глазами». К посту он прикрепил фотоснимок, сделанный на красной дорожке торжественного события. Подписчики […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика