СМИ рассказали о причине ухода Нины Ивановой из кино в честь 86-летия звезды «Весны на Заречной улице»

Сейчас звезду «Весны на Заречной улице» нельзя увидеть в новых проектах, поскольку она давно не снимается. В честь 86-летия Нины Ивановой СМИ решили узнать, по какой причине она ушла из кино.

Знаменитость относится к той категории актрис, которым удалось обрести популярность после выхода первой работы, однако любовь телезрителей не подарила ей счастья. Сегодня 86-летняя Иванова является замкнутым человеком, поэтому давно не разговаривает с представителями СМИ. Свою первую роль юная будущая артистка получила в драматическом фильме «Жила-была девочка» Виктора Эйсымонта. Она прекрасно справилась со своей работой, хотя не хотела сниматься дальше. Однако спустя 11 лет Нина Георгиевна вернулась на экраны, сыграв в дипломной ленте Искры Бабич. Спустя года сценарист Марлен Хуциев часто вспоминал, что невзначай увидел картину «Человек родился», где снялась молодая звезда. Она отлично подходила под типаж его ведущего персонажа — преподавательницы Татьяны Сергеевны — для съёмок «Весны на Заречной улице».

Иванова не была уверена в большой востребованности проекта, но после премьеры стала очень популярна, превратившись в объект для подражания многих людей. В ходе работы над фильмом актриса встретила женатого оператора Радомира Василевского. После бракосочетания с ним она переехала в Одессу, где получала роли до середины 60-х годов. Лишь с одним в отношениях супругов не сложилось — у них не было детей. В 1966 году разведенная артистка вернулась в Москву.

После картины «Серая болезнь» она завершила актерскую карьеру и не видела смысла сниматься дальше. Знаменитость не стала выходить замуж во второй раз, а в конце 80-х ушла на пенсию.

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