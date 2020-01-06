В Омске женщина погибла при спуске с ледяной горки

В Омске местная жительница погибла при спуске с ледяной горки. Женщина каталась на тюбинге и получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают правоохранители.
44-летняя омичка каталась на горке в Советском округе. Она спускалась по лыжероллерной трассе на территории Советского парка. При этом местная жительница врезалась в железобетонный столб, получила переломы ребер и серьезную травму головы. Прибывшие на место несчастного случая медики отправили пациентку со множественными повреждениями в одну из местных больниц.
Несмотря на все усилия врачей, сегодня местная жительница скончалась. Подробности ее гибели станут известны позже, ведется расследование, отметили в СУ СК по региону.
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