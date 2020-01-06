В Омске женщина погибла при спуске с ледяной горки

В Омске местная жительница погибла при спуске с ледяной горки. Женщина каталась на тюбинге и получила травмы, несовместимые с жизнью, сообщают правоохранители.

44-летняя омичка каталась на горке в Советском округе. Она спускалась по лыжероллерной трассе на территории Советского парка. При этом местная жительница врезалась в железобетонный столб, получила переломы ребер и серьезную травму головы. Прибывшие на место несчастного случая медики отправили пациентку со множественными повреждениями в одну из местных больниц.

Несмотря на все усилия врачей, сегодня местная жительница скончалась. Подробности ее гибели станут известны позже, ведется расследование, отметили в СУ СК по региону.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Алексей Воробьев насладился церемонией «Золотой Глобус» и отдыхом в первый выходной 2020 года. О 77-м награждении в Беверли-Хиллз артист пояснил поклонникам в в Instagram-аккаунте. Прежде всего, Воробьев поблагодарил Netflix и разработанный им проект Space Force за предоставленную возможность «увидеть этот праздник своим глазами». К посту он прикрепил фотоснимок, сделанный на красной дорожке торжественного события. Подписчики […]