«Мадуро сам себя перехитрил и создал абсурдную ситуацию, при которой в Венесуэле два спикера парламента» — политолог о выборах спикера Национальной ассамблеи страны

Лидер оппозиции и временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вновь был провозглашен председателем Национальной ассамблеи страны после голосования оппозиционных депутатов вне зала заседаний парламента. Они провели свое собрание в здании редакции местной газеты, после того как не смогли попасть в парламент страны, заблокированный силовиками. За его кандидатуру проголосовали 100 депутатов.

Ранее, 5 января, правительство Венесуэлы объявило, что новым председателем Национальной ассамблеи страны стал бывший член партии «За справедливость» Луис Парра. Представители оппозиции заявили, что правительство Венесуэлы таким образом совершило «парламентский переворот».

В разговоре с The Insider директор центра Ибероамериканских исследований СПбГУ Виктор Хейфец отметил, что отсутствие кворума обнулило эффект, который мог бы быть от избрания Гуайдо.

Это была попытка, которая имела бы некоторые шансы на успех, если бы Мадуро лучше ее организовал. Потому что избрали Луиса Парру без кворума. При том, было вполне очевидно, что ряду оппозиционных в отношении правительства парламентариев не разрешили войти в здание. Кворума не было, и это обнулило эффект, который мог бы быть от избрания спикером депутата, критически настроенного в отношении Гуайдо.

Потому что тогда Гуайдо оказывался бы без статуса. Его признание временным президентом базируется на том, что в отсутствие президента временным президентом становится спикер парламента. Если избирают спикером другого, то Гуайдо перестает быть временным президентом. Фокус в том, что отсутствие кворума по сути обнулило этот эффект. Более того, Гуайдо в этих условиях получил больше голосов, чем должен был по идее получить до того. Потому что одна из фракций, которая критически относится и к Мадуро, и к Гуайдо, до этого собиралась воздерживаться от голосования. А в итоге она за него проголосовала, и он получил около 100 голосов. При том, что изначально мог рассчитывать где-то на 80.

И в этом смысле Мадуро сам себя перехитрил, если его задачей было сменить руководство парламента. Если его задачей было создать абсурдную ситуацию, при которой есть два условных президента, два спикера парламента, то, можно сказать, что он преуспел.

Говорить, что Гуайдо не пришел в парламент, потому что боится, — смешно. Потому что есть видео, которое подтверждает, что ему не давали войти в здание. Как бы кто ни относился к самому Гуайдо, отсутствие кворума и есть отсутствие кворума.

И очень показательно, что даже новое правительство Аргентины, которое занимает более спокойную позицию в отношении Мадуро, отреагировало достаточно жестко на эту ситуацию, сказав, что подобные игры с блокированием парламентариям входа в здание парламента недопустимы. Правительство Фернандеса не произнесло слова «диктатура», в отличие от предыдущего аргентинского правительства, но его позиция вряд ли может быть расценена как доброжелательная по отношению к Мадуро.

Поэтому сейчас мы имеем новый виток конфликта, который, возможно, вышел на новый уровень. У меня нет сомнений, что американцы и европейцы будут говорить о том, что это лишняя демонстрация диктаторского характера правительства. Также у меня нет сомнений, что сторонники Мадуро будут говорить о провале оппозиции. Проблема в том, что как раз избранный спикером парламента (по одной из версий) Луис Парра обвиняется в использовании коррупционных схем. Так что не знаю, хорошо или плохо для правительства Мадуро то, что Парра оказался спикером. Всегда можно сказать, что он связался с той частью оппозиции, которая обвиняется в несоблюдении закона.

Ситуация начинает напоминать кафкианскую. И я, честно говоря, не жду никакого успокоения, наоборот: возможен всплеск нового выяснения отношений между правительством Мадуро и оппозиционно настроенным парламентом.

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