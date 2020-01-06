Бабкин показал во время прогулки полугодовалому сыну снег

Украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото c сыном Елисеем на руках во время прогулки в парке имени Максима Горького в Харькове.
«Обожаю зимние каникулы. Мало суеты, тихо на любимых аллеях. А еще сегодняшняя большая радость – снег в Харькове! И пусть он уже почти растаял, мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Представляете, как интересно?! Первый в жизни снег!!! Как это?» – написал музыкант.
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Обожаю зимние каникулы * мало суеты, тихо на любимых аллеях. А ещё сегодняшняя большая радость- снег в Харькове!! * И пусть он уже почти растаял, мы успели с Елисеем изучить и увидеть его первый снег в жизни! Представляете как интересно?! Первый в жизни снег!!! Как это? * #сергейбабкин #елисейбабкин #первыйснег #каникулы #харьков
О беременности жены Бабкина Снежаны стало известно в марте. 18 июня она родила мальчика. Ребенку дали имя Елисей.
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают восьмилетнюю дочь Веселину и 12-летнего сына Артура.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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