В Донецкой области неизвестный бросил гранаты во двор, где находился мужчина и его восьмилетний сын

06.01.2020, 13:54, Новости дня

Вечером 4 января в Селидово Донецкой области во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом 6 января проинформировала полиция области.

«В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим восьмилетним сыном. Пострадавших нет», – рассказали в пресс-службе.

Фото: dn.npu.gov.ua

В ведомстве добавили, что полицейские обнаружили в огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Итак, он сделал это! Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР. И самое обидное для российского патриота заключается в том, что… Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина. Практически ни у кого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика