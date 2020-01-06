В Донецкой области неизвестный бросил гранаты во двор, где находился мужчина и его восьмилетний сын

Вечером 4 января в Селидово Донецкой области во дворе частного дома произошел взрыв. Об этом 6 января проинформировала полиция области.
«В результате взрыва было повреждено оконное стекло и металлический забор. В момент происшествия дома находился 42-летний мужчина со своим восьмилетним сыном. Пострадавших нет», – рассказали в пресс-службе.
Фото: dn.npu.gov.ua
В ведомстве добавили, что полицейские обнаружили в огороде остатки от гранаты Ф-1 и еще одну гранату, которая не взорвалась.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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