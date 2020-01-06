Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

Представитель главнокомандующего вооруженными силами Ирака Абдель Керим Халф сообщил о начале подготовки механизма по выводу иностранных войск из страны, информирует телеканал «Аль-Джазира».
«Правительство Ирака подготовилось к началу вывода американских войск из Ирака. Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружениями и тренировками военнослужащих, а вооруженные силы выйдут из Ирака… Последние американские удары – глупость, в отношении которой невозможно молчать», – сказал Халф на пресс-конференции в Багдаде, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что «иракское правительство ограничило наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции и не позволит им двигаться куда-либо».
Халф подчеркнул, что американцы осуществляли операции единолично, не ставя в известность генеральное командование вооруженными силами.
Напомним, в Ираке 3 январяв результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели свои войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.
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