СМИ: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео в течение нескольких месяцев уговаривал главу Белого дома Дональда Трампа устранить иранского генерала Касема Сулеймани, пишут СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как пишет Washington Post, Трамп долгое время не соглашался на эту операцию. Против выступали и американские военные, считавшие, что кампания по санкциям против Ирана и без того привела к усилению напряженности в отношениях с Тегераном. Это, как отмечает издание, требовало все больше военных ресурсов на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

Ситуация изменилась после смерти 27 декабря гражданского подрядчика из США в результате обстрела на военной базе вблизи города Киркук в Ираке. 29 декабря Помпео, министр обороны США Марк Эспер и глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли встретились с Трампом, и президент согласился на ликвидацию Сулеймани.

Отмечается, что решение Дональда Трампа было неожиданностью для ряда высокопоставленных политиков на фоне опасений Пентагона относительно обострения отношений в регионе и нежелания президента США использовать военную силу против Ирана.

Ранее сообщалось, что Трамп без колебаний буквально за несколько минут принял решение об убийстве Сулеймани вопреки данным разведки. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Итак, он сделал это! Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР. И самое обидное для российского патриота заключается в том, что… Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина. Практически ни у кого […]