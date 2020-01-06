100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео

06.01.2020, 13:42, Новости дня

видео

Видео: Lil Bean / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Итак, он сделал это! Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР. И самое обидное для российского патриота заключается в том, что… Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина. Практически ни у кого […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика