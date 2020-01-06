100 Years. Вышел клип рэпера Lil Bean. Видео

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Видео: Lil Bean / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Итак, он сделал это! Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР. И самое обидное для российского патриота заключается в том, что… Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина. Практически ни у кого […]
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