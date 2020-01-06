В Беларуси заявили о возобновлении прокачки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы страны

Поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы восстановлены. Об этом 4 января сообщил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, сообщает агентство БЕЛТА.

По его словам, вечером 4 января уже включили насосные агрегаты и поставка нефти в направлении ОАО «Нафтан» началась. Ожидалось, что до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов подчеркнул, что по мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться, а поставки начнутся на Мозырский НПЗ.

По мнению чиновника, условия поставки нефти будут определяться в результате переговорного процесса, которые ведутся как на уровне вертикально-интегрированных нефтяных компаний, так и малых добывающих компаний.

Представитель «Бетнефехима» добавил, что главная задача – не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей.

Российская нефть идет в Беларусь и в другие страны по нефтепроводу «Дружба» – крупнейшей в мире системе магистральных нефтепроводов. Российская нефть поставляется в белорусский Мозырь, где нефтепровод разветвляется на две ветки: северную (по территории Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южную (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).

В сентябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти.

Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.

После переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.

3 января стало известно, что Беларусь 1 января приостановила выгрузку нефтепродуктов на экспорт. Агентству «Интерфакс-Запад» в пресс-службе «Белнефтехима» подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что приостановка носит временный характер.

4 января Россия и Беларусь договорились о поставках первой партии российской нефти по цене, в которую не входит премия для поставщика. По данным СМИ, поставлять нефть из России в Беларусь в январе будут компании «Русснефть» и «Нефтиса».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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