Игрок «Шахтера» и сборной Украины входит в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити» на позицию защитника – СМИ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей английского «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна на позицию центрального защитника, сообщает издание The Athletic.

По информации источника, «Манчестер Сити» готов приобрести центрального защитника в ближайшие недели из-за проблем с имеющимися игроками: француз Эмерик Ляпорт получил травму, а аргентинец Николас Отаменди и англичанин Джон Стоунз находятся не в лучших физических кондициях.

The Athletic выделяет двух главных претендентов на трансфер в английский клуб: словацкого игрока «Интера» Милана Шкриньяра и украинца из «Шахтера» Николая Матвиенко.

Ресурс отмечает, что трансфер Матвиенко выглядит более привлекательным из-за его невысокой трансферной стоимости. К тому же, украинец дважды играл против «Манчестер Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов.

Также в список кандидатов входят нидерландец Натан Аке из «Борнмута» и игрок «Лестера» Чаглар Сеюнджю из Турции.

В «Манчестер Сити» уже выступает игрок сборной Украины – Александр Зинченко. «Горожане» после 21-го тура чемпионата Англии занимают третье место в турнирной таблице.

Матвиенко является воспитанником «Шахтера», также игрок выступал за полтавскую «Ворсклу» и львовские «Карпаты» на правах аренды.

В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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