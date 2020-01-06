Игрок «Шахтера» и сборной Украины входит в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити» на позицию защитника – СМИ

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Николай Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей английского «Манчестер Сити» во время зимнего трансферного окна на позицию центрального защитника, сообщает издание The Athletic.
По информации источника, «Манчестер Сити» готов приобрести центрального защитника в ближайшие недели из-за проблем с имеющимися игроками: француз Эмерик Ляпорт получил травму, а аргентинец Николас Отаменди и англичанин Джон Стоунз находятся не в лучших физических кондициях.
The Athletic выделяет двух главных претендентов на трансфер в английский клуб: словацкого игрока «Интера» Милана Шкриньяра и украинца из «Шахтера» Николая Матвиенко.
Ресурс отмечает, что трансфер Матвиенко выглядит более привлекательным из-за его невысокой трансферной стоимости. К тому же, украинец дважды играл против «Манчестер Сити» в этом сезоне Лиги чемпионов.
Также в список кандидатов входят нидерландец Натан Аке из «Борнмута» и игрок «Лестера» Чаглар Сеюнджю из Турции.
В «Манчестер Сити» уже выступает игрок сборной Украины – Александр Зинченко. «Горожане» после 21-го тура чемпионата Англии занимают третье место в турнирной таблице.
Матвиенко является воспитанником «Шахтера», также игрок выступал за полтавскую «Ворсклу» и львовские «Карпаты» на правах аренды.
В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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