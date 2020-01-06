Белоруссия захотела уйти от доллара во внутренних расчетах за российский газ

Правительство и Национальный банк Белоруссии намерены внести правки в межправительственное соглашение с Россией, предполагающие отказ от использования доллара во внутренних расчетах за газ между резидентами.

Постановление «О стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года» опубликовано на сайте Совета министров.

Из документа следует, что для «повышения доверия к белорусскому рублю» предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран, «исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск неоднократно предлагал Москве продавать природный газ за российские рубли, однако, по его словам, призывы остались без ответа.

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