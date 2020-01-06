Звезда сериала «Одинокие сердца» Рэйчел Билсон встречается с актером Биллом Хейдером

Старт сезона вручения премий в 2020 году многие по традиции воспринимают не только как повод показать новый наряд, дорогое колье или получить пресловутую премию — для многих актеров «глобусы» становятся отличной площадкой для публичного проявления чувств. Так, в прошлом году актер Джим Керри представлял свою (теперь уже бывшую) девушку Джинджер Гонзаго голливудской иностранной прессе. В этот раз эстафету приняла актриса Рэйчел Билсон: она впервые официально вышла в свет с новым бойфрендом, актером Биллом Хейдером.

Рэйчел Билсон и Билл Хейдер

Слухи о том, что после расставания с Хайденом Кристенсеном сердце Билсон вновь занято, начали циркулировать в декабре 2019-го. Именно тогда папарацци удалось заснять Рэйчел на прогулке вместе с Хейдером в его родном городе Талса (штат Оклахома). Что стало поводом для сближения двух актеров, пока неизвестно, но познакомились они еще в 2013 году на съемках фильма с оригинальным названием «С кем переспать?!», режиссером которого была жена Билла Мэгги. 41-летний Хейдер старше Рэйчел на три года. И, к слову, именно она на нынешнем «Золотом глобусе» была его «плюс один». Билл во второй раз был номинирован в категории «Лучшая мужская роль на ТВ (комедия или мюзикл)» за свою работу в сериале «Барри» — и во второй раз этой награды не получил, уступив в этом году актеру Рами Юссефу из проекта «Рами». Впрочем, судя по всему, у актера и его спутницы и без этого нашлись поводы для радости.

Напомним, что со своим предыдущим молодым человеком, также актером Хайденом Кристенсеном Рэйчел рассталась два года назад, о чем стало известно благодаря сообщениям анонимных источников изданию US Weekly. Они познакомились на съемках фильма «Телепорт» в 2008 году и были вместе 10 лет. В 2014 году на свет появилась их дочь Брайр Роуз, названная так в честь героини сказки «Спящая красавица». Официально отношения за это время они так и не оформили, хоть и были помолвлены.

Рэйчел Билсон и Хайден Кристенсен

Рэйчел и Хайден с дочерью Брайр

Что касается Хейдера, то он с 2006 по 2018 год был женат на режиссере Мэгги Кэрри. У пары три дочери: 10-летняя Ханна, 7-летняя Харпер и 5-летняя Хейли. В мировом кино он известен как комедийный актер, звезда шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и хоррора «Оно 2». Рэйчел же прославилась благодаря своей роли в сериале «Одинокие сердца», а сейчас играет в популярном ТВ-проекте «Дубль два».

Билл Хейдер и Мэгги Кэрри на премере фильма «С кем переспать?!», 2013 год

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