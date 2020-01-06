15 самых ярких пар на красной дорожке «Золотого глобуса-2020»: выбираем лучшую

Весь мир — и HELLO! — подводит итоги первого громкого светского события в новом 2020 году. Глубокой ночью в Беверли-Хиллз завершилась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара». Ее ведущим в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс, а официальными амбассадорами — сыновья Пирса Броснана 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.

Мы уже подробно рассказали, кто вчера уехал домой с заветным «глобусом». Звездами и главными лауреатами вечера стали Квентин Тарантино со своей картиной «Однажды… в Голливуде», Рене Зеллвегер, которая громко вернулась на вершину голливудского Олимпа после 15 лет творческого затишья, Хоакин Феникс и его ставшая культовой роль Джокера и многие другие. Однако еще до объявления победителей со сцены в «Беверли-Хилтон», на красной ковровой дорожке, блистали совсем другие герои. В этот вечер по ней прошлись десятки звездных пар, многие из которых редко появляются вместе в повседневной жизни.

Антонио Бандерас и Том Хэнкс вышли на дорожку со своими прекрасными половинками — Николь Кимпел и Ритой Уилсон. Дженнифер Лопес в платье с огромным бантом и ее жених Алекс Родригез в безупречном костюме выглядели невероятно гармонично. Яркий во всех смыслах выход получился и у Ника Джонса с Приянкой Чопрой, которые в декабре отметили первую годовщину свадьбы. Перед фотографами прошлись рука об руку и звезды прошлогоднего «Золотого глобуса» Рами Малек и Люси Бойнтон, которые не особо афишируют свои отношения. Поддержали своих партнеров Порша де Росси и Дэвид Фурниш — они пришли на церемонию вместе с Эллен Дедженерес и сэром Элтоном Джоном соответственно. Кстати, их присутствие помогло номинантам: и американская телеведущая, и британский музыкант сэр Элтон Джон удостоились заветных статуэток. Не обошлось в этот раз без дебютов: первый официальный выход вместе совершили Рейчел Билсон и Билл Хейдер, а также без лишних слов подтвердили свой роман Николь Шерзингер и Том Эванс, слухи о котором ходили в СМИ несколько месяцев. Удивило всех появление Кирстен Данст с Джесси Племонсом — актриса вообще редко в последнее время радует своих поклонников новыми выходами. HELLO.RU предлагает рассмотреть образы 15 самых ярких пар на «Золотом глобусе-2020» и выбрать из них лучшую.

Ник Джонс с Приянка Чопра Кит Харрингтон и Роуз Лесли

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Эллен Дедженерес и Порша де Росси Рами Малек и Люси Бойнтон

Дженнифер Лопес и Алекс Родригез

Ноа Баумбак и Грета Гервиг

Пирс Броснан и Кили Шэй

София Вергара и Джо Манганьелло

Элтон Джон и Дэвид Фурниш

Николь Кидман и Кит Урбан

Адам Драйвер и Джоанн Такер

Эдди Мерфи и Пейдж Батчер

Кирстен Данст и Джесси Племонс

Антонио Бандерас и Николь Кимпел

опросЛучшая пара "Золотого глобуса-2020"Антонио Бандерас и Николь КимпелТом Хэнкс и Рита УилсонНик Джонс с Приянка ЧопраРами Малек и Люси БойнтонЭллен Дедженерес и Порша де РоссиЭлтон Джон и Дэвид ФурнишНоа Баумбак и Грета ГервигПирс Броснан и Кили ШэйСофия Вергара и Джо МанганьеллоНиколь Кидман и Кит УрбанАдам Драйвер и Джоанн ТакерЭдди Мерфи и Пейдж БатчерКирстен Данст и Джесси ПлемонсДженнифер Лопес и Алекс РодригезКит Харрингтон и Роуз Лесли

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