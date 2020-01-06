15 самых ярких пар на красной дорожке «Золотого глобуса-2020»: выбираем лучшую

Весь мир — и HELLO! — подводит итоги первого громкого светского события в новом 2020 году. Глубокой ночью в Беверли-Хиллз завершилась 77-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которую уже принято называть своеобразной репетицией «Оскара». Ее ведущим в пятый раз стал британский комик Рики Джервейс, а официальными амбассадорами — сыновья Пирса Броснана 22-летний Дилан и 18-летний Пэрис.
Мы уже подробно рассказали, кто вчера уехал домой с заветным «глобусом». Звездами и главными лауреатами вечера стали Квентин Тарантино со своей картиной «Однажды… в Голливуде», Рене Зеллвегер, которая громко вернулась на вершину голливудского Олимпа после 15 лет творческого затишья, Хоакин Феникс и его ставшая культовой роль Джокера и многие другие. Однако еще до объявления победителей со сцены в «Беверли-Хилтон», на красной ковровой дорожке, блистали совсем другие герои. В этот вечер по ней прошлись десятки звездных пар, многие из которых редко появляются вместе в повседневной жизни.
Антонио Бандерас и Том Хэнкс вышли на дорожку со своими прекрасными половинками — Николь Кимпел и Ритой Уилсон. Дженнифер Лопес в платье с огромным бантом и ее жених Алекс Родригез в безупречном костюме выглядели невероятно гармонично. Яркий во всех смыслах выход получился и у Ника Джонса с Приянкой Чопрой, которые в декабре отметили первую годовщину свадьбы. Перед фотографами прошлись рука об руку и звезды прошлогоднего «Золотого глобуса» Рами Малек и Люси Бойнтон, которые не особо афишируют свои отношения. Поддержали своих партнеров Порша де Росси и Дэвид Фурниш — они пришли на церемонию вместе с Эллен Дедженерес и сэром Элтоном Джоном соответственно. Кстати, их присутствие помогло номинантам: и американская телеведущая, и британский музыкант сэр Элтон Джон удостоились заветных статуэток. Не обошлось в этот раз без дебютов: первый официальный выход вместе совершили Рейчел Билсон и Билл Хейдер, а также без лишних слов подтвердили свой роман Николь Шерзингер и Том Эванс, слухи о котором ходили в СМИ несколько месяцев. Удивило всех появление Кирстен Данст с Джесси Племонсом — актриса вообще редко в последнее время радует своих поклонников новыми выходами. HELLO.RU предлагает рассмотреть образы 15 самых ярких пар на «Золотом глобусе-2020» и выбрать из них лучшую.
Ник Джонс с Приянка ЧопраКит Харрингтон и Роуз Лесли
Том Хэнкс и Рита Уилсон
Эллен Дедженерес и Порша де РоссиРами Малек и Люси Бойнтон
Дженнифер Лопес и Алекс Родригез
Ноа Баумбак и Грета Гервиг
Пирс Броснан и Кили Шэй
София Вергара и Джо Манганьелло
Элтон Джон и Дэвид Фурниш
Николь Кидман и Кит Урбан
Адам Драйвер и Джоанн Такер
Эдди Мерфи и Пейдж Батчер
Кирстен Данст и Джесси Племонс
Антонио Бандерас и Николь Кимпел
опросЛучшая пара "Золотого глобуса-2020"Антонио Бандерас и Николь КимпелТом Хэнкс и Рита УилсонНик Джонс с Приянка ЧопраРами Малек и Люси БойнтонЭллен Дедженерес и Порша де РоссиЭлтон Джон и Дэвид ФурнишНоа Баумбак и Грета ГервигПирс Броснан и Кили ШэйСофия Вергара и Джо МанганьеллоНиколь Кидман и Кит УрбанАдам Драйвер и Джоанн ТакерЭдди Мерфи и Пейдж БатчерКирстен Данст и Джесси ПлемонсДженнифер Лопес и Алекс РодригезКит Харрингтон и Роуз Лесли
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Последнее: Итак, он сделал это! Донни #Наш Трамп совершил ровно то, что обещал. Сделал #США снова безмерно великой державой. Быть может, даже более великой, чем в период после распада #СССР. И самое обидное для российского патриота заключается в том, что… Всё это сделал он не без помощи своего лучшего друга Владимира Путина. Практически ни у кого […]
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