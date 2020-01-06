Епифаний в годовщину получения томоса призвал к единению

6 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал православных к единению в поместной украинской церкви. Обращение он опубликовал в Facebook.

«Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная церковь Украины – независима и равна во всем с другими церквями-сестрами. Этот документ довершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь патриарший и синодальный томос об автокефалии для всей полноты единой поместной украинской православной церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крестильных водах реки Днепр, церковь выросла и утвердилась для самостоятельного бытия», – отметил он.

Епифаний подчеркнул, что получение томоса важно, так как это «многовековое стремление к церковной независимости – это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец-то получил всеправославное и мировое признание».

«Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей церкви, о которой мечтали и молили бога многие поколения украинцев. Я уже говорил, что получение томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны богу за все: за то, что он благословил бытие украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую православную церковь. Благодарны ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее», – написал митрополит.

Он добавил, что за этот год украинцы «достигли многих добрых плодов».

«Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость. Мы рады решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу церковь. Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас! Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами – давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо православия и Украины как единая поместная Украинская Православная церковь», – заявил Епифаний.

Рік тому у різдвяний Святвечір до Києва було привезено історичний документ, який засвідчив, що відтепер і назавжди… Posted by Митрополит Епіфаній on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была создана Православная церковь Украины. В соборе приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

Украинская православная церковь Московского патриархата не поддержала создание новой церкви.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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