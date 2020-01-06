Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих Русской православной церкви с Рождеством.
«Сердечно поздравляю всех вас со светлым праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Дивное чудо боговоплощения, совершившееся более двух тысяч лет назад, и сегодня наполняет наши души несказанной радостью», – говорится в патриаршем послании на сайте Московского Патриархата.
По словам патриарха, в настоящее время церковь переживает непростые времена и находится под давлением. «К сожалению, сегодня мы видим, как волны нестроений раскачивают корабль Церкви, как шторм раздоров и противоречий колеблет единство православных верующих, как омраченные врагом и искусителем люди предпочитают Источнику воды живой мутный и не пригодный для питья источник злочестивых ересей», – отметил он.
Патриарх призвал людей задуматься о своих поступках. «Вдумаемся, не уподобляемся ли ему мы своими делами, не ставим ли на первое место собственное благополучие и комфорт, не боимся ли мы, что кто-то будет лучше нас, талантливее и добрее, не творим ли мы зло такому человеку, стараясь уязвить его или опорочить перед другими, свергнуть с пьедестала, дабы возвести на высшую ступень себя? Не получается ли так, что источником истины становится для нас не Господь и Его святые заповеди, а мы сами?» – говорится в послании.
В преддверии праздника патриарх Кирилл призвал каждого отказаться от «бремени страстей» и помолиться за «умножение любви».
Напомним, В конце прошлого года правящий в Черногории режим Мило Джукановича, как указали в РПЦ, решил пойти по пути Украины, а именно добиться автокефалии для раскольников «черногорской церкви» и отобрать церковную собственность у Сербской православной церкви. Акции протеста против данного закона состоялись во многих городах Черногории.
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