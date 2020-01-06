Кардашян показала свое юношеское фото

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram свое архивное фото времен юности.

«Детка К», – написала она.

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Baby K

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Янв 2020 в 10:49 PST

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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