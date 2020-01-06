Кардашян показала свое юношеское фото

06.01.2020, 13:18, Новости дня

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram свое архивное фото времен юности.

«Детка К», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Baby K

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 4 Янв 2020 в 10:49 PST

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Прощание с 2010-ми. Или они еще не закончились? Участники клуба военно-исторической реконструкции в Мурманской области. Фото: РИА Новости Вторая декада нашего века и тысячелетия подходит к концу, и пора задуматься о ее смысле, об итогах. Мне кажется, лучшее определение нынешней эпохи, по крайней мере с 2012 г., — это эпоха «исторической реконструкции». Не в том […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика