Кардашян показала свое юношеское фото

Американская модель Ким Кардашян разместила в Instagram свое архивное фото времен юности.
«Детка К», – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Baby K
Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Прощание с 2010-ми. Или они еще не закончились? Участники клуба военно-исторической реконструкции в Мурманской области. Фото: РИА Новости Вторая декада нашего века и тысячелетия подходит к концу, и пора задуматься о ее смысле, об итогах. Мне кажется, лучшее определение нынешней эпохи, по крайней мере с 2012 г., — это эпоха «исторической реконструкции». Не в том […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Петербурге умер главный архитектор Эрмитажа / 2 декабря
- Появились сенсационные подробности о связи Зеленского с женой Порошенко / 4 декабря
- «Вышка» как улика / 7 декабря
- «Папа был в шоке»: Нюша рассказала о харассменте со стороны продюсера, когда ей было 13 лет / 20 декабря
- Мнение: «Гибкая» украинская стратегия или как переиграть Путина на Донбассе / 16 декабря
- Перед смертью отцу Николая Баскова сделали операцию по пересадке органов / 3 декабря
- Новый год на пляже: Тина Кунаки и Венсан Кассель отдыхают в Бразилии / 31 декабря
- Мнение: Чехия: Конев – психически больной человек, а Власов – освободитель Праги / 2 декабря