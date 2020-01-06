Спасатели призвали украинцев отказаться от использования фейерверков на Рождество

Спасатели призвали украинцев отказаться от использования петард, салютов и фейерверков на Рождество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГСЧС напомнили, что 1 января в Житомирской области был госпитализирован 40-летний мужчина, который получил травмы лица и глаза после того, как в его руках взорвался салют.
«С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время рождественских праздников спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны. Если же украинцы не представляют сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий, ГСЧС подчеркивает необходимость неуклонного соблюдения элементарных правил безопасного их использования», – говорится в сообщении.
Спасатели подчеркнули, что покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; перед использованием пиротехнических изделий нужно читать инструкцию и требовать ее указаниям; запрещается использовать изделия, имеющие дефекты; запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях.
В ГСЧС подчеркнули, что при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить; запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов; не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и поджигать ее, держа в руках.
«Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние – 30 – 50 метров. К любому пиротехническому изделию подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А к многозарядным лучше не подходить еще дольше. Если салют не сработал, не подходите к нему близко десять минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва», – отметили в ГСЧС.
Спасатели добавили, что детям пользоваться пиротехникой нельзя, а после использования нужно залить ее водой на два часа и только после этого выбрасывать.
В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды 31 декабря заявили, что праздничные фейерверки загрязняют окружающую среду, вредят фауне и отрицательно действуют на людей, вернувшихся с войны.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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