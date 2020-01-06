Захарова сыронизировала над словами Мааса о «не очень полезных» угрозах Трампа

06.01.2020, 13:12, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о «не очень полезных» угрозах президента Дональда Трампа ввести санкции против Ирака.

«Надо было ещё извиниться. На всякий случай. А то Германию некому будет защищать», – написала Захарова в Facebook.

Ранее Маас назвал «не очень полезными» угрозы президента США ввести санкции против Ирака в случае, если тот проявит «враждебность» в отношении Вашингтона.

В Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов. 



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