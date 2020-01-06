«Хорошая парочка»: младшая дочь заговорила об отношениях Пугачевой и Галкина

06.01.2020, 13:05, Разное

Максим Галкин рассказал, что маленькая Лиза любит иногда выступать в роли диктора телевидения. Девочка забирается в шкаф со стеклянными дверями и рассказывает родителям и брату о последних новостях. «Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», – отметил муж Аллы Пугачевой.

Юморист сопроводил свое сообщение видеозаписью, на которой девочка говорит об отношениях родителей. «Максим и Алла – это хорошая парочка», – начала свою речь малышка. В какой-то момент в эфир врывается ее брат. «Она сама не знает, о чем говорит», – обратился Гарри к зрителям.

Поклонники пришли в восторг от семейного ролика. По мнению пользователей, дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина в будущем станет звездой. «Замечательная ведущая», «Чудесная девчуля», «Лизочку нужно снимать в кино, талантище», – поделились мнением подписчики.

Ранее в Сети появилась архивная видеозапись с участием младших детей Примадонны. В ролике Лиза и Гарри играют зимой во дворе замка. Как уточнил супруг Аллы Пугачевой, кадры были сняты пять лет назад. «Какие детки чудесные. Максим, это просто счастье, а ты прекрасный отец», – прокомментировала запись актриса Алика Смехова.



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Последнее: Максим Галкин рассказал, что маленькая Лиза любит иногда выступать в роли диктора телевидения. Девочка забирается в шкаф со стеклянными дверями и рассказывает родителям и брату о последних новостях. «Лиза немного гонит, но в этом же и есть отличительная особенность телевидения», – отметил муж Аллы Пугачевой. Юморист сопроводил свое сообщение видеозаписью, на которой девочка говорит об […]

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