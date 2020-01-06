Медики назвали ТОП-7 преимуществ употребления меда натощак

06.01.2020, 13:04, Разное

Зарубежные медики назвали ТОП-7 преимуществ употребления меда натощак. Столовая ложка продукта после пробуждения укрепляет иммунитет и является профилактикой простудных заболеваний, что актуально для зимы.
Польза меда была определена людьми еще в глубокой древности, современной наукой установлено присутствие в нем целого ряда витаминов, кислот и других ценных для здоровья человека ингредиентов. Существует даже специальная методика лечения, основанная на применении живых пчёл и продуктов пчеловодства, называемая апитерапией. Активизация обменных процессов особенно необходима утром, натуральный же продукт повышает общий тонус организма и позволяет ощутить прилив энергии. Антибактериальные свойства его помогают верхним дыхательным путям, облегчают кашель, в полости рта уменьшают воспаление. Они препятствуют нарушениям слизистой желудка и образованию язв, нормализуют деятельность ЖКТ.

Индивидуальная непереносимость меда и других продуктов пчеловодства не позволяет некоторым людям воспользоваться несомненными полезными свойствами этого подарка природы. Калорийность меда в небольших количествах не отразится на прибавке в весе. Но при сахарном диабете II типа употреблять сладкое лакомство можно только после консультации врача. Существует рекомендация, что цветочные виды меда, содержащие в большом количестве фруктозу, полезны в питании диабетиков, в отличие, например, от того, что собран на подсолнечнике. Липа, акация, каштан и другие растения не позволяют продукту быстро засахариваться. Кстати, интерес медиков Запада к меду вполне обоснован, а по количеству его употребления на человека европейцы значительно превосходят россиян.



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Последнее: Зарубежные медики назвали ТОП-7 преимуществ употребления меда натощак. Столовая ложка продукта после пробуждения укрепляет иммунитет и является профилактикой простудных заболеваний, что актуально для зимы. Польза меда была определена людьми еще в глубокой древности, современной наукой установлено присутствие в нем целого ряда витаминов, кислот и других ценных для здоровья человека ингредиентов. Существует даже специальная методика лечения, […]

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