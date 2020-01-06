Путин и Меркель обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом, чтобы обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, информирует пресс-служба президента.
«11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
В ходе встречи планируется обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада.
«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», – добавили в пресс-службе.
В Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.
После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.
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Последнее: Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом, чтобы обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате авиаудара США по аэропорту Багдада, информирует пресс-служба президента. «11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». В ходе встречи планируется […]
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