Свитолина вылетела из турнира в Брисбене после первой игры

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела из турнира серии Premier после своей первой игры в году, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.
Украинка в поединке первого круга проиграла американской теннисистке Даниэле Коллинз со счетом 6:1, 6:1. Игра длилась менее часа.
Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, американка является 27-й ракеткой планеты.
Это была первая встреча Свитолиной и Коллинз в турнирах Женской теннисной ассоциации.
В турнире в Брисбене принимает участие еще одна украинка, Даяна Ястремская (22-е место в рейтинге WTA). Завтра она сыграет свой матч первого круга против нидерландки Кики Бертенс (девятое место рейтинга).
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Первая ракетка Украины Элина Свитолина вылетела из турнира серии Premier после своей первой игры в году, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации. Украинка в поединке первого круга проиграла американской теннисистке Даниэле Коллинз со счетом 6:1, 6:1. Игра длилась менее часа. Свитолина занимает пятую позицию в рейтинге лучших теннисисток мира, американка является 27-й ракеткой планеты. Это […]
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