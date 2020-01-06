Маас назвал «не очень полезными» угрозы Трампа ввести санкции против Ирака

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «не очень полезными» угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае «враждебности» в отношении Вашингтона.
«По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно… Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Все это под угрозой, если ситуация будет развиваться так и дальше», – сообщил Маас в интервью радиостанции Deutschlandfunk.
Он напомнил, что «последнее слово» остается за Багдадом и призвал убеждать Ирак не с помощью угроз, а аргументами, которых много, передает РИА «Новости».
Ранее дочь Сулеймани Зейнаб напомнила президенту США Дональду Трампу, что на смерть ее отца последует ответная реакция.
В Ираке 3 января в результате американской спецоперации был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани. После этого парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где те находятся с 2003 года. В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что если Ирак хочет, чтобы США вывели войска, Багдаду придется заплатить миллиарды долларов.
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Последнее: Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал «не очень полезными» угрозы президента США Дональда Трампа ввести санкции против Ирака в случае «враждебности» в отношении Вашингтона. «По крайней мере, я думаю, что это в настоящий момент не очень полезно… Мы вложили много средств, не только в военном плане, чтобы восстановить эту страну, создать инфраструктуру. Все это […]
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