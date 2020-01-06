Мнение: Пелагея….

06.01.2020, 12:46, Разное

                                   (по спецЗаказу моих Читателей…)



Люблю эту песню в исполнении Расторгуева:

Пелагея . «КОНЬ»

Выйду ночью в поле с конём,

Ночкой тёмной тихо пойдём.

Мы пойдём с конём по полю вдвоём,

Мы пойдём с конём по полю вдвоём.

Ночью в поле звёзд благодать…

В поле никого не видать.

Только мы с конём по полю идём,

Только мы с конём по полю идём.

Сяду я верхом на коня,

Ты неси по полю меня.

По бескрайнему полю моему,

По бескрайнему полю моему.

Дай-ка я разок посмотрю —

Где рождает поле зарю.

Аль брусничный цвет, алый да рассвет,

Али есть то место, али его нет.

Полюшко моё, родники,

Дальних деревень огоньки,

Золотая рожь да кудрявый лён —

Я влюблён в тебя, Россия, влюблён.

Будет добрым год-хлебород,

Было всяко, всяко пройдёт.

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён,

Пой о том, как я в Россию влюблён!

Пой, златая рожь, пой кудрявый лён…

Мы идем с конем по полю вдвоем.

2-й Вариант: Пелагея и Дарья Мороз — Конь (мне больше нравится...)

https://www.youtube.com/watch?…

Моя любимая песня: Ой, то не вечер…

Пелагея — Степь (казак лихой) (нашествие 2010)

PS   Написано  в продолжение Темы:

Ооооооо! Женщина… Мужской Клуб.  https://cont.ws/@vmrus1/154712…

Пелагея, (не псевдоним, настоящее имя, данное девочке при рождении) знаменитая певица, на профессиональной сцене с раннего детства. 

Родилась 14 июля 1986 в промышленном и культурном центре Западной Сибири — Новосибирске. Полное имя Пелагея Сергеевна Ханова. 

С ранних лет проявила себя как незаурядная вокалистка — превосходный слух, чистые интонации, индивидуальный тембр, способность легко воспроизводить различные вокальные манеры, широкий диапазон и тончайшее проникновение в музыкальный материал — данные, полученные ею от природы, всегда приводили не только неискушенную публику, но и всех специалистов в восторг. 

Очень быстро СМИ разнесли по стране известие, что в Сибири живет девочка, обладающая редким даром «вокального вундеркинда», тогда они и окрестили ее «Национальным достоянием России». И не только благодаря необыкновенным способностям… 

Официальный Сайт: http://www.pelagea.ru/

Пелагея в 11 лет. Старый телевизор  https://www.youtube.com/watch?…

А тут она немножко подросла: 

Пелагея и Кубанский казачий хор — Любо, братцы, любо!

Праздничный концерт к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации

27 марта 2019 года

Эфир 30 марта 2019 года, Первый канал

Источник: Конт



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