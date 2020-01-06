Мнение: Пелагея….

(по спецЗаказу моих Читателей…)
Люблю эту песню в исполнении Расторгуева:
Пелагея . «КОНЬ»
Выйду ночью в поле с конём,
Ночкой тёмной тихо пойдём.
Мы пойдём с конём по полю вдвоём,
Мы пойдём с конём по полю вдвоём.
Ночью в поле звёзд благодать…
В поле никого не видать.
Только мы с конём по полю идём,
Только мы с конём по полю идём.
Сяду я верхом на коня,
Ты неси по полю меня.
По бескрайнему полю моему,
По бескрайнему полю моему.
Дай-ка я разок посмотрю —
Где рождает поле зарю.
Аль брусничный цвет, алый да рассвет,
Али есть то место, али его нет.
Полюшко моё, родники,
Дальних деревень огоньки,
Золотая рожь да кудрявый лён —
Я влюблён в тебя, Россия, влюблён.
Будет добрым год-хлебород,
Было всяко, всяко пройдёт.
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён,
Пой о том, как я в Россию влюблён!
Пой, златая рожь, пой кудрявый лён…
Мы идем с конем по полю вдвоем.
2-й Вариант: Пелагея и Дарья Мороз — Конь (мне больше нравится...)
https://www.youtube.com/watch?…
Моя любимая песня: Ой, то не вечер…
Пелагея — Степь (казак лихой) (нашествие 2010)
PS Написано в продолжение Темы:
Ооооооо! Женщина… Мужской Клуб. https://cont.ws/@vmrus1/154712…
Пелагея, (не псевдоним, настоящее имя, данное девочке при рождении) знаменитая певица, на профессиональной сцене с раннего детства.
Родилась 14 июля 1986 в промышленном и культурном центре Западной Сибири — Новосибирске. Полное имя Пелагея Сергеевна Ханова.
С ранних лет проявила себя как незаурядная вокалистка — превосходный слух, чистые интонации, индивидуальный тембр, способность легко воспроизводить различные вокальные манеры, широкий диапазон и тончайшее проникновение в музыкальный материал — данные, полученные ею от природы, всегда приводили не только неискушенную публику, но и всех специалистов в восторг.
Очень быстро СМИ разнесли по стране известие, что в Сибири живет девочка, обладающая редким даром «вокального вундеркинда», тогда они и окрестили ее «Национальным достоянием России». И не только благодаря необыкновенным способностям…
Официальный Сайт: http://www.pelagea.ru/
Пелагея в 11 лет. Старый телевизор https://www.youtube.com/watch?…
А тут она немножко подросла:
Пелагея и Кубанский казачий хор — Любо, братцы, любо!
Праздничный концерт к Дню войск национальной гвардии Российской Федерации
27 марта 2019 года
Эфир 30 марта 2019 года, Первый канал
Источник: Конт
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Последнее: (по спецЗаказу моих Читателей…) Люблю эту песню в исполнении Расторгуева: Пелагея . «КОНЬ» Выйду ночью в поле с конём, Ночкой тёмной тихо пойдём. Мы пойдём с конём по полю вдвоём, Мы пойдём с конём по полю вдвоём. Ночью […]
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