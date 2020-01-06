Мнение: По работе, за свой счет

Конституция любой страны гарантирует человеку определённые права, наделяя его при этом некими обязанностями. Вне зависимости от того, на какой территории проживает тот или иной человек, как правило, он имеет гарантированное право на труд и столь же гарантированное право на отдых.

Владимир Зеленский, президент Украины, так же как и все люди, населяющие данную страну, имеет право на отдых. Это логично и неоспоримо. Рабочий график президента весьма насыщен событиями и встречами, что в свою очередь накладывает на здоровье главы государства некий отпечаток. Сложно, очень сложно работать в подобном ритме. Встречи, перелеты, смена часовых поясов, опять встречи. Далеко не каждый из нас готов к такой нагрузке. Следовательно, президент Украины может и должен отдыхать как все нормальные люди, стремящиеся абстрагироваться от своей работы и привести в порядок свою расшатанную нервную систему.

Президент Украины, как истинный патриот своей страны, реализовал свое право на отдых, посетив Буковель, крупнейший горнолыжный курорт в Карпатах. В общем, отдохнул, как положено. Правда, и там не обошлось без эксцессов, так как Зеленский умудрился сфотографироваться с отдыхающим, которого пользователи социальных сетей идентифицировали как сторонника «Русского мира». Но это все мелочи, я бы даже сказал, случайное стечение обстоятельств.

Но отдых Зеленского не ограничился патриотичным катанием на лыжах, и уже через несколько дней он был замечен на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны — города Маскат в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Хорошее место, достойный пляж, комфортный отель. Разве не может президент Украины, решивший посвятить несколько дней своей семье, провести время с комфортом? Даже несмотря на то, что сутки в президентском люксе данного отеля обходятся отдыхающим в без малого 4000 евро, Зеленскому данные расходы вполне по карману. Кто хорошо работал, тот имеет право хорошо отдохнуть.

Но измученные революциями, реформами, антитеррористическими операциями и ожиданием светлого европейского будущего украинские граждане не оценили тягу Зеленского к «прекрасному» и начали писать в социальных сетях едкие комментарии, полные не то зависти, не то праведного негодования.

В общем, если отдых в Буковеле прошел для президента Украины без особых последствий, то за фотографии с побережья Оманского залива представителям Офиса президента пришлось объясняться.

Президент Владимир Зеленский находится в Омане, где у него запланированы встречи на высшем уровне, сообщает в фейсбуке Офис президента. «Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций на Украину.

Нет, ну поступок, достойный уважения! С семьей, на рейсовом самолете, за собственные средства! Сам снял отель, сам оплачивает все свои расходы, но при этом трудится не покладая рук, укрепляя торгово-экономические связи двух стран и привлекая инвестиции в истощённую украинскую экономику.

Наблюдая за подобным цирком, я действительно не могу понять, как в дальнейшем Зеленский, который боится всех и вся, собирается решать важные вопросы, выходящие далеко за пределы внутренней политики Украины?

Наблюдая за всем происходящим, за оправдывающимся президентом Украины, который почему-то вдруг решил рассказать байки про перспективное сотрудничество с Оманом, государством, которое граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом, и никоим образом не соприкасается с Украиной, я ловлю себя на мысли о том, что начинаю подозревать, что Зеленских как минимум два. Один такой напористый, харизматичный, постоянно пытающийся разговаривать на равных с европейскими лидерами и время от времени даже выдвигающий ультиматумы Владимиру Путину. Воюющий с коррупцией, ставящий в неудобные рамки олигархов и загоняющий в угол Петра Порошенко. В общем, человек достойный уважения, настоящий национальный лидер. Но есть еще и другой Зеленский, этакий соплежуй, млеющий перед Дональдом Трампом и его доверенными лицами и боящийся признаться в том, что он любит отдыхать в дорогих отелях и посещать те пляжи, которые простым смертным, увы, не по карману. Любит и может себе это позволить. И вот этот бесхарактерный Зеленский вряд ли сможет вывести страну из глубочайшего кризиса и вернуть ее на мирные рельсы. Не сможет по причине того, что боится он как своих врагов, так и своих друзей. И основная проблема современной Украины заключается как раз в том, что по факту Зеленский всего один, и представляет собой он исключительно пугливого и нерешительного человека, который, будучи застигнутым за посещением пляжей Оманского залива, начинает что-то там блеять про государственные дела, сотрудничество, инвестиции и собственные расходы, понесенные в результате данной исключительно «рабочей» поездки.

Алексей Зотьев

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: (по спецЗаказу моих Читателей…) Люблю эту песню в исполнении Расторгуева: Пелагея . «КОНЬ» Выйду ночью в поле с конём, Ночкой тёмной тихо пойдём. Мы пойдём с конём по полю вдвоём, Мы пойдём с конём по полю вдвоём. Ночью […]