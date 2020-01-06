Мнение: Инсайдеры заранее знали об атаке на Ирак, и неплохо заработали на укреплении рубля

Этот год начался с громкого события, которое случилось в Ираке, где ликвидировали одного из высокопоставленных военных Ирана. Вся лента забита сообщениями на эту тему. Но я про это писать не буду. Этот эпизод очередное доказательство, что на мировых рынках инсайдеры делают большие деньги…

Последний месяц прошлого года опытные трейдеры, которые видели на рынке много чего, сходились во мнении, что с нефтью творится что-то непонятное. Стоило только котировкам жижи упасть, ее сразу же и резко откупали.

Опять же, фундаментальных причин для роста не было. Все новости, которые выходили, были «медвежьими», и по логике нефть должна была дешеветь. Очевидно, что инсайдеры ждали какого-то события, на котором нефть резко подорожает.

Аналогичная ситуация последние недели происходила и с рублем. На достаточно ровном информационном поле, рубль невзирая ни на что, укреплялся достаточно мощными темпами. Опять же, инсайдеры знали что-то интересное.

И как раз американские удары по Ираку и стали тем самым событием. Все произошло по классическому сценарию. А именно громкое событие произошло на праздничные дни, когда весь мир встречал новый год, и мировые биржи были закрыты. Поэтому в первый торговый день котировки нефти открылись с гэпом более 3%.

Сейчас в информационных лентах есть сообщение от Bloomberg, что Трамп планировал данную операцию в Ираке еще в конце декабря прошлого года. Все сходится! Каким образом про это узнали другие люди, в случайность я просто не верю, но некоторые игроки по полной затарились нефтью и ждали своего часа Х.

В принципе игра сделана. Как будут развиваться события, никто реально не знает. Но скорей всего несколько дней будут сильные вербальные вмешательства. Может еще что-то взорвут. Может нефть загонят еще выше. Но у инсайдеров будет достаточно времени, чтобы продать свою нефть и зафиксировать прибыль.

А вот рубль 3 января на первых в этом году торгах, не показал большого позитива, и даже немного ослаб, против своих иностранных собратьев. Возможно, игра сделана, и инсайдеры также уже начали фиксировать прибыль. А может еще немного рубль укрепится, когда начнутся полноценные торги.

Но здесь есть один момент. Рубль это рискованный актив, и когда в мире начинаются всякие заварушки, то от таких активов игроки на рынке пытаются избавиться. Так что не факт, что, если нефть и будет дорожать, и рубль также будет укрепляться.

Тогда в этой ситуации, больше всего выиграет наш бюджет. Ибо когда нефть будет дорогой, а рубль при этом будет ослабевать, рублевые доходы бюджета будут расти на дрожжах, и получим очередную серию скрытой девальвации рубля.

Но поскольку народ не очень любит разбираться в математике, то он посчитает что это очередная победа нашей экономики. И при этом правительство будет в шоколаде. Еще раз повторюсь, инсайд это преступление, за которое по закону людей сажают в тюрьму. Но когда всем хорошо, зачем в этом деле разбираться?

Чтобы срубить неМНОЖКО бабла, не обязательно покупать лотерейный билет! ))

Источник: Конт

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