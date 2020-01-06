Мнение: Трамп уже угрожает Ираку санкциями

Президент США также заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу, а так же пригрозил очень значительными санкциями, если Ирак сделает что-то, что покажется Штатам неприемлемым.

Оккупант есть оккупант.

Не прошло и полдня как два моих прогноза начали сбываться.

Первый прогноз:

«И как долго с такими заявлениями парламент Ирака из рукопожатных и демократичных политиков будет становиться тиранами, угнетающими собственный народ? Чувствую, недолго».

Ирак уже становится не только плохим, что ему угрожают суровыми санкциями, но и требуют деньги за оккупацию, несмотря на то, что циничные янки с начала этого века качают иракскую нефть.

Для начала США должны оплатить ущерб, нанесённый Ираку незаконным вторжением в страну американских войск под липовым предлогом, компенсации семьям убитых — как минимум.

Второй прогноз:

«Сейчас Трамп в Твитере напишет, что он не может спокойно смотреть на слезы иракского народа».

Почти так и вышло. Только не Трамп, а Госсекретарь Помпео заявил , что за тысячи миль от Ирака США лучше знают чаяния иракского народа, чем иракские народные избранники, а этот народ якобы желает сохранить американские оккупационные войска на территории страны.

США оккупировали Ирак тряся пробиркой, убили там почти миллион мирных жителей, разграбили и уничтожили страну. А когда им парламент Ирака, демократически избранный (Штаты их такими сами признали) говорит «выйдете вон!», — отвечают «не уйдем!.

Циничности, двуличию, наглости и беспринципности американским террористам не занимать. И маски им уже не помогают.

https://chervonec-001.livejour…

Источник: Конт

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