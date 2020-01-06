Сбежавший из воинской части в Забайкалье срочник пришел в полицию

Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае, сдался полицейским в городе Ачинск и был передан представителям военной полиции, сообщили в Линейном отделе МВД РФ на станции Ачинск.

«Хакимов был опрошен по факту того, что, так скажем, сдался. Военная полиция у нас ближайшая находится в городе Ужур, они повезли туда его. Мы по тому сообщению, которое ранее поступило от его части, зарегистрировали этот факт (что он пришел в полицию), объяснения с него взяли», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Как сообщили в Комитете солдатских матерей России, Хакимов сам пришел в полицию. Причиной побега правозащитники называют дедовщину. «Причина побега есть – нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопряженное с насилием с целью показать свое мнимое превосходство над срочником Хакимовым», – рассказали в организации телеграм-каналу «Подъем».

Комитет намерен добиваться его перевода в другую часть.

3 января солдат-срочник из Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул воинскую часть, находящуюся в селе Большая Тура Забайкальского края.

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Последнее: Солдат-срочник Артур Хакимов, сбежавший из воинской части в Забайкальском крае, сдался полицейским в городе Ачинск и был передан представителям военной полиции, сообщили в Линейном отделе МВД РФ на станции Ачинск. «Хакимов был опрошен по факту того, что, так скажем, сдался. Военная полиция у нас ближайшая находится в городе Ужур, они повезли туда его. Мы по […]