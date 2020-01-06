«Нафиг не сдались»: запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал

Оператор перевозок решил сделать подарок первым пассажирам поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым. Как сообщало агентство РИА Новости, люди получат фирменный подстаканник «Таврия».

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Сети появилось множество фотографий тех самых подстаканников. Разместил такие снимки и пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья В. «Вот только из моего первого поезда его (как обещали изначально) сначала подарили либо самым «VIPам», либо за 1990 р.» – возмущается мужчина ( здесь и далее орфография и пунктуация сохранены. – Прим. ред.).

По его словам, за фирменные подстаканники пассажиры поездов устраивали скандалы. В итоге в качестве подарка люди получили беспроводные наушники, рассказал Илья В.

«Мне эти подстаканники нафиг не сдались. Что есть он у меня, что если бы у меня его не было. Так что дело не в обиде. Дело в принципе», – подчеркнул пользователь Сети.

Поезда через Крымский мост были запущены 23 декабря. Составы следуют из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь. Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи рублей.

В дальнейшем через Крымский мост будут проложены новые железнодорожные маршруты. Полуостров свяжут с городами Поволжья, Урала и Сибири.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Оператор перевозок решил сделать подарок первым пассажирам поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым. Как сообщало агентство РИА Новости, люди получат фирменный подстаканник «Таврия». После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Сети появилось множество фотографий тех самых подстаканников. Разместил такие снимки и пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья В. «Вот только из моего первого поезда […]