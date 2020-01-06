«Добрий вечір тобі, пане господарю!». Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео

06.01.2020, 12:42, Новости дня

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Видео: Олександр Пономарьов / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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