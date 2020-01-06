«Добрий вечір тобі, пане господарю!». Винник и Пономарев записали колядку к Рождеству. Видео

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Видео: Олександр Пономарьов / YouTube
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Оператор перевозок решил сделать подарок первым пассажирам поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым. Как сообщало агентство РИА Новости, люди получат фирменный подстаканник «Таврия». После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в Сети появилось множество фотографий тех самых подстаканников. Разместил такие снимки и пользователь соцсети «ВКонтакте» Илья В. «Вот только из моего первого поезда […]
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