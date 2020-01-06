В Иране прощаются с убитым по приказу Трампа генералом Сулеймани

В Тегеране сотни тысяч людей прощались с генералом Касемом Сулеймани, который 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада в результате авиаудара США.

Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

После завершения молитвы толпа начала скандировать «Смерть Америке». Дочь Сулеймани заявила, что день гибели ее отца станет «черным днем» для Соединенных Штатов и их союзника Израиля.

Один из самых влиятельных чиновников Ирана – командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касем Сулеймани был убит ночью 3 января вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Сулеймани убили спустя несколько дней после того, как шиитские группировки, которые связывают с КСИР и «Кудс», попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Силы безопасности Ирака применили для обороны слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Сразу после этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства, эвакуировал его сотрудников и призвал всех американских граждан покинуть Ирак. В Пентагоне подтвердили, что военные начали операцию по устранению иранского генерала именно по указанию Дональда Трампа.

5 января Трамп заявил, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В ответ в Тегеране объявили, что прекращают соблюдение ограничений по обогащению урана, предусмотренных соглашением 2015 года.

Ранее парламент Ирака принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны.

В Багдаде 4 января ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» – одна из ракет упала в районе, где находится посольство США.

В различных городах США прошли антивоенные акции.

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Последнее: В Тегеране сотни тысяч людей прощались с генералом Касемом Сулеймани, который 3 января был убит вблизи аэропорта Багдада в результате авиаудара США. Церемонию прощания с Сулеймани транслировали почти все телеканалы страны, а молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После завершения молитвы толпа начала скандировать «Смерть Америке». Дочь Сулеймани заявила, что […]