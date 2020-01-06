Медики: Лечебные массажи избавят человека от болей в спине

Малоподвижный способ жизни или многочасовое сидение за столом способствуют большой нагрузке на позвоночник. Медики рассказали о способах, в том числе лечебном массаже, которые избавят человека от болей в спине.
В большинстве случаев неприятные ощущения возникают, когда мышцы по обеим сторонам позвоночника работают по-разному. Они перегружены или ослаблены. Это является сигналом того, что основа тела уже не является стабильной опорой, поэтому ухудшается осанка, а диски и позвонки быстрее изнашиваются. В подобной ситуации лечебные массажи эффективно укрепят напряженные мышцы, благодаря чему уменьшится боль. Тем не менее, понадобится примерно 10 сеансов для достижения необходимого результата. При массаже спины применяются любые классические методы, в частности, растирание, похлопывание, поглаживание, надавливание и вибрация.
Также поможет избавить человека от указанных болей расслабляющий массаж. Можно использовать процедуру горячих камней, которая оказывает влияние почти на все системы в организме и снижает стресс. Кроме этого, следует привести свой вес в норму, чтобы уменьшилась нагрузка на позвоночник. Боли в поясничном отделе дают о себе знать, когда человек внезапно поправился, к примеру, во время вынашивания ребенка.
Также медики советуют изменить режим питания и уменьшить количество животных жиров, соли и сахара. Необходимо употреблять в пищу больше овощей, фруктов и других продуктов, богатых клетчаткой. Стоит помнить и о молочных изделиях, являющихся хорошим источником белка и кальция. Лучше есть такие продукты на завтрак, ведь они придадут энергии.
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Последнее: Малоподвижный способ жизни или многочасовое сидение за столом способствуют большой нагрузке на позвоночник. Медики рассказали о способах, в том числе лечебном массаже, которые избавят человека от болей в спине. В большинстве случаев неприятные ощущения возникают, когда мышцы по обеим сторонам позвоночника работают по-разному. Они перегружены или ослаблены. Это является сигналом того, что основа тела уже […]
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